Путин посетит завод «Тулажелдормаш»

В сообщении говорится, что глава государства намерен посетить завод «Тулажелдормаш», которое включено в перечень системообразующих организаций российской экономики, а также входит в список стратегически важных предприятий Тульского региона.

«4 апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Тулу. Глава государства посетит завод «Тулажелдормаш» – одно из ведущих машиностроительных предприятий России с более чем 150-летней историей», - указали в Кремле.

Ранее Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии второй очереди завода-производителя социально значимых лекарств «Фармасинтез-Норд» на территории петербургской особой экономической зоны «Новоорловская», сообщают «Невские новости».