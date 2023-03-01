Путин посетит Северный Кавказ
1 марта 202315:22
Президент России Владимир Путин 2 марта посетит Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе визита российский лидер посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где состоится церемония открытия Года педагога и наставника. Путин также вручит награды педагогам, которые воспитали учеников, получивших звание Героя России.
Президент также встретится с губернатором Ставропольского края Владимира Владимировым.
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1 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru