Путин посетит Северный Кавказ

Президент России Владимир Путин 2 марта посетит Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Бывших военных начнут обучать в «Машуке» 16 марта

В ходе визита российский лидер посетит Центр знаний «Машук» в Пятигорске, где состоится церемония открытия Года педагога и наставника. Путин также вручит награды педагогам, которые воспитали учеников, получивших звание Героя России.

Президент также встретится с губернатором Ставропольского края Владимира Владимировым.

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ТЕГИ:Владимир ПутинСеверный Кавказ
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