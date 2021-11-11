Путин посетит «Московский дом Достоевского»

Президент России Владимир Путин в четверг, в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского, посетит открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого писатель провел детство и отрочество. Отмечается, что Путин осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные жизни и творчеству классика мировой литературы.

Затем глава государства встретится с российскими литературными деятелями, отмечает РИА ФАН.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузейМоскваВладимир Путин
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