Общество

Путин посетит Екатеринбург

9 июля00:44

Владимир Путин посетит с рабочей поездкой в Екатеринбург, где посетит Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, а также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации и встретится со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Владимир Путин