Кириенко: Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум «Россия», которая проводится в Москве, вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя оргкомитета выставки-форума Сергея Кириенко.

Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля

Он указал, что ознакомился с мировыми рейтингами самых посещаемых мест мира. В список попала выставка «Россия».

Всего выставку «Россия» посетили уже более 18 миллионов человек. Больше всего людей пришло в день открытия - 192 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВыставкаСергей Кириенко

Горячие новости

Все новости

партнеры