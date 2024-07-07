Кириенко: Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
7 июля 202406:30
Международная выставка-форум «Россия», которая проводится в Москве, вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя оргкомитета выставки-форума Сергея Кириенко.
Он указал, что ознакомился с мировыми рейтингами самых посещаемых мест мира. В список попала выставка «Россия».
Всего выставку «Россия» посетили уже более 18 миллионов человек. Больше всего людей пришло в день открытия - 192 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кириенко: Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
- Подоляк: Киев может передать Москве свои мирные предложения через посредников
- Захарова отреагировала на информацию о расстреле пленного бойца ВС РФ
- «Аэрофлот» стабилизировал расписание рейсов из Шереметьево
- В воде, которой отравились около 20 жителей Приморья, найдена кишечная палочка
- СК займется расследованием расстрела наемниками ВСУ российского пленного
- Экс-замминистра обороны РФ Шевцова не подтвердила слухи о своем отъезде
- В России умер брат советника главы офиса президента Украины
- СМИ: Продюсер «Аватара» и «Титаника» Ландау умер в возрасте 63 лет
- Сборная Англии победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru