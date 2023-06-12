Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ

В ходе визита глава государства пообщался с бойцами, получившими ранения во время специальной военной операции (СВО), а также вручил им награды.

Уточняется, что вместе с российским лидером госпиталь посетили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник медучреждения Александр Есипов.

Ранее в Минобороны заявили, что российский исполнитель Shaman выступил перед участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Подольска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».