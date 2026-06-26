В Госдуме оценили работу Сергея Иванова в кресле министра обороны

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев поделился воспоминаниями о работе бывшего министра обороны России Сергея Иванова, о смерти которого стало известно 26 июня. Своими оценками он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что Иванов являлся человеком военным, пришедшим из спецслужб, и потому хорошо понимал специфику ведомства. По словам Соболева, экс-министр всегда достойно исполнял свои служебные обязанности.

Сергей Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 год. В 2007 году он считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти, а с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента.

В феврале этого года Иванов по собственному желанию покинул должность спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, причина его смерти уточняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

