В Госдуме оценили работу Сергея Иванова в кресле министра обороны
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев поделился воспоминаниями о работе бывшего министра обороны России Сергея Иванова, о смерти которого стало известно 26 июня. Своими оценками он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что Иванов являлся человеком военным, пришедшим из спецслужб, и потому хорошо понимал специфику ведомства. По словам Соболева, экс-министр всегда достойно исполнял свои служебные обязанности.
Сергей Иванов занимал пост министра обороны России с 2001 по 2007 год. В 2007 году он считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти, а с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента.
В феврале этого года Иванов по собственному желанию покинул должность спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, причина его смерти уточняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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