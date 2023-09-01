Путин посетил родовое село в Тверской области
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил село Тургиново в Тверской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что Путин заехал в Тургиново после посещения мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
«Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.
Президент в День знаний ознакомился с работой образовательного центра «Сенеж». Для Путина провели импровизированную экскурсию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru