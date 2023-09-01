Путин посетил родовое село в Тверской области

Представитель Кремля уточнил, что Путин заехал в Тургиново после посещения мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

«Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Президент в День знаний ознакомился с работой образовательного центра «Сенеж». Для Путина провели импровизированную экскурсию, передает «Радиоточка НСН».

