Путин посетил родовое село в Тверской области

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил село Тургиново в Тверской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин рассказал, от кого ему досталась выносливость

Представитель Кремля уточнил, что Путин заехал в Тургиново после посещения мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

«Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Президент в День знаний ознакомился с работой образовательного центра «Сенеж». Для Путина провели импровизированную экскурсию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Тверская ОбластьДмитрий ПесковВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры