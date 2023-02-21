Путин поручил запустить льготную программу арендного жилья для работников ОПК

Президент России Владимир Путин инициировал запуск специальной программы льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эту инициативу глава государства озвучил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство», - пояснил президент.

Он поручил кабинету министров, не затягивая, приступить к возведению такого целевого арендного жилья. По словам Путина, этот вопрос уже обсуждался в правительстве.

Как отметил президент, в первую очередь, такое жилье должно появиться в значимых городах, оборонных и научно-исследовательских центрах.

Ранее, в ходе выступления, президент выразил благодарность всему народу России.

