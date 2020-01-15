Путин поручил ввести доплаты классным руководителям в школах

С 1 сентября 2020 года в российских школах нужно ввести доплаты для классных руководителей, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

По словам главы государства, доплаты в размере не менее 5 тысяч рублей должны быть обеспечены за счет средств федерального бюджета.

Путин также поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников, и там, где позволяют условия, сделать это уже сейчас.

