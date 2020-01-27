Путин поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников

Соответствующее распоряжение содержится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам послания президента Федеральному Собранию.

Указывается, что организовывать бесплатное питание для младшеклассников будут поэтапно - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Президент попросил предусмотреть на эти цели финансирование из федерального бюджета.

Из поручения следует, что в школах создадут соответствующую инфраструктуру – предусмотрено оснащение школ необходимым оборудованием. Глава правительства предстоит отчитываться о ходе исполнения поручения раз в полгода, начиная с 1 сентября 2020 года.

