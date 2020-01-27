Путин поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников

27 января 202014:56

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям высших исполнительных органов власти в регионах обеспечить учащихся по программам начального общего образования бесплатным горячим питанием.

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Соответствующее распоряжение содержится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам послания президента Федеральному Собранию.

Указывается, что организовывать бесплатное питание для младшеклассников будут поэтапно - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Президент попросил предусмотреть на эти цели финансирование из федерального бюджета.

Из поручения следует, что в школах создадут соответствующую инфраструктуру – предусмотрено оснащение школ необходимым оборудованием. Глава правительства предстоит отчитываться о ходе исполнения поручения раз в полгода, начиная с 1 сентября 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости
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