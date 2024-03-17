Путин поручил временно освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить участников спецоперации от выплат процентов по займам на время действия «кредитных каникул». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Кабмину поручено внести соответствующие изменения в законодательство.
В январе на встрече со студентами - участниками СВО Путина попросили разобраться с вопросом накопления процентов за кредиты у бойцов спецоперации. Глава государства пообещал решить проблему.
Путин 11 марта подписал указ о выплатах в размере пяти миллионов рублей родственникам чиновников, погибших в ходе СВО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru