Путин поручил временно освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам

Кабмину поручено внести соответствующие изменения в законодательство.

В январе на встрече со студентами - участниками СВО Путина попросили разобраться с вопросом накопления процентов за кредиты у бойцов спецоперации. Глава государства пообещал решить проблему.

Путин 11 марта подписал указ о выплатах в размере пяти миллионов рублей родственникам чиновников, погибших в ходе СВО, передает «Радиоточка НСН».

