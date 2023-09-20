В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что военнослужащим стал доступен упрощённый порядок получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба кабмина.

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На заседании координационного совета по потребностям СВО он отметил, что для этого больше не потребуется предоставлять личное заявление.

«Ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам, их родным получать льготы и помощь более оперативно», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также напомнил, что статуса ветерана боевых действий получат все, кто участвует в спецоперации на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО - кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВетераныСпецоперацияМихаил МишустинПравительство России

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