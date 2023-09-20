В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что военнослужащим стал доступен упрощённый порядок получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании координационного совета по потребностям СВО он отметил, что для этого больше не потребуется предоставлять личное заявление.
«Ведомства сделают всё самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. Это позволит бойцам, их родным получать льготы и помощь более оперативно», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин также напомнил, что статуса ветерана боевых действий получат все, кто участвует в спецоперации на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО - кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов ответил на обвинения Украины в адрес России в похищении украинских детей
- Сотрудники ФСБ задержали банду теневых банкиров
- Актер Саша Петров снялся в клипе на песню группы Ocean Jet
- Компания Маска открыла набор добровольцев для вживления чипов в мозг
- СМИ: Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар
- Строительство авиабазы для истребителей США началось в Финляндии
- В России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
- Педагоги отбили палками от педофила девятилетнюю школьницу
- Президент Кении: Украина планирует создать зерновой хаб в порту Момбаса
- «Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru