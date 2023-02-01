Путин поручил возместить потерю имущества гражданам из приграничных регионов РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за обстрелов со сторны Украины многие жители приграничных регионов оказались в сложной ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что многие россияне в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, а также столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электричества.
По его словам, власти должны отремонтировать или возместить гражданам «потерю домов, квартир, другого имущества»
«Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», - указал российский лидер.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что четыре населённых пункта региона обесточены из-за обстрела боевиками ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru