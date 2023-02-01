Путин поручил возместить потерю имущества гражданам из приграничных регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за обстрелов со сторны Украины многие жители приграничных регионов оказались в сложной ситуации, сообщает пресс-служба Кремля.

Жилые дома и ЛЭП были повреждены при обстреле ВСУ села Ломаковка в Брянской области

Глава государства отметил, что многие россияне в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, а также столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электричества.

По его словам, власти должны отремонтировать или возместить гражданам «потерю домов, квартир, другого имущества»

«Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», - указал российский лидер.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что четыре населённых пункта региона обесточены из-за обстрела боевиками ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоКурская ОбластьБрянская ОбластьОбстрелВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры