Путин поручил возместить потерю имущества гражданам из приграничных регионов РФ

Глава государства отметил, что многие россияне в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, а также столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электричества.

По его словам, власти должны отремонтировать или возместить гражданам «потерю домов, квартир, другого имущества»

«Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», - указал российский лидер.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что четыре населённых пункта региона обесточены из-за обстрела боевиками ВСУ, сообщает RT.

