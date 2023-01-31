Жилые дома и ЛЭП были повреждены при обстреле ВСУ села Ломаковка в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что под минометный обстрел ВСУ попало село Ломаковка.
По его словам, в результате удара был повреждён памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также домовладения.
«Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам и здание магазина», - написал он.
Богомаз добавил, что в настоящее время в селе нарушено электроснабжение, на мечте ЧП работают экстренные и оперативные служба.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии энергоснабжения, сообщает RT.
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