Жилые дома и ЛЭП были повреждены при обстреле ВСУ села Ломаковка в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что под минометный обстрел ВСУ попало село Ломаковка.

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По его словам, в результате удара был повреждён памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также домовладения.

«Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам и здание магазина», - написал он.

Богомаз добавил, что в настоящее время в селе нарушено электроснабжение, на мечте ЧП работают экстренные и оперативные служба.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии энергоснабжения, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелВСУБрянская Область
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