Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян

Отмечается, что правительству также поручено предусмотреть внесение изменений в законодательство, которые устанавливают порядок и условия предоставления таких услуг. Согласно данным, доклад нужно представить до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».

