Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к 2030 году. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что правительству также поручено предусмотреть внесение изменений в законодательство, которые устанавливают порядок и условия предоставления таких услуг. Согласно данным, доклад нужно представить до 1 сентября, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru