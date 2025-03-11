Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества

Также правительство должно будет совместно с фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов спецоперации рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО.

11 марта Путин внес законопроект об установлении 9 августа - Дня окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Ранее Путин поручил обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.

Как отмечается в перечне поручений главы государства, правительству РФ предписано обеспечить внесение в законодательство страны изменений, предусматривающих «отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции».

