Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке программ высшего образования и дополнительного профобразования по исторической памяти, говорится на сайте Кремля.
Он также призвал включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества, в том числе об участниках Великой Отечественной войны и СВО.
Также правительство должно будет совместно с фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов спецоперации рассмотреть вопрос о создании народного цифрового архива историй участников СВО.
11 марта Путин внес законопроект об установлении 9 августа - Дня окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
Ранее Путин поручил обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в Кремле.
Как отмечается в перечне поручений главы государства, правительству РФ предписано обеспечить внесение в законодательство страны изменений, предусматривающих «отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru