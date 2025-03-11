Путин внес в Госдуму проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Президент Владимир Путин внес законопроект об установлении 9 августа - Дня окончания Ленинградской битвы - днем воинской славы России. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
«Предлагается внести в статью 1 федерального закона... "О днях воинской славы памятных датах России" изменение, устанавливающее день воинской славы России: 9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)», - указано в пояснительной записке к проекту.
Установление нового дня воинской славы подчеркнет значение Ленинградской битвы как наиболее продолжительного сражения Великой Отечественной войны, а также увековечит подвиг защищавших Ленинград.
Ранее Владимир Путин предложил ввести единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции на Украине и выделить ряд направлений в рамках социального контракта, пишет 360.ru.
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