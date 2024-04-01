Путин поручил в десять раз повысить мощность российских суперкомпьютеров

Президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» проработать увеличение к 2030 году совокупной мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поручил выполнение задачи правительству РФ, которому следует представить соответствующий доклад до 1 сентября 2024 года.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Саратовской области появится самый крупный в России суперкомпьютер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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