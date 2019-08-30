Врачи должны быть привилегированной категорией

В регионах России врачи и медсестры стали массово писать заявления об уходе из-за чрезмерных нагрузок и низких зарплат. В Нижнем Тагиле хирургов, собравшихся увольняться, уговаривать остаться прилетали чиновники аж из Москвы. Уговорили. Затем похожие истории произошли в Челябинской области, Владимирской. В комментариях к этим событиям, имевшим, кстати, большой резонанс вплоть до обеспокоенности Кремля, предлагаются самые разные причины – от профессионального выгорания до коллективного шантажа. Со слов самих «бунтовщиков от медицины» все гораздо проще – люди устали ишачить на двух-трех ставках от рассвета до заката, а то еще и после заката, чтобы просто заработать на хлеб насущный.

В качестве возможного системного решения проблемы сверхнагрузок на медиков и низких зарплат, к тому же разнящихся от региона к региону, глава Минздрава Вероника Скворцова предлагает переход на отраслевую систему оплаты труда с фиксированной минимальной ставкой, с одной стороны, а с другой – ограничение возможностей совместительства, чтобы сделать невозможной ситуацию, которая вскрылась в Нижнем Тагиле, где хирурги работали на 2,34 ставки.

Во многих странах врачи – это привилегированное профессиональное сообщество, представители которого имеют высокий социальный статус и весьма солидные доходы. То же самое должно быть и у нас в стране, - заявил НСН Билли Новик, петербургский музыкант, один из основателей группы Billy's Band. В свое время он окончил Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию.

«Мне кажется, все-таки врачи, учителя, помимо военных, МЧС, правоохранительных органов, я бы склонялся к тому, что это должны быть привилегированные бюджетники»

В его родном Санкт-Петербурге ничего подобного нижнетагильской истории не случалось. Во всяком случае, среди его однокурсников по медакадемии.

«Все мои коллеги работают в Петербурге, они уже все неплохо зарабатывают. Все они стали уже или заведующими отделений или авторитетными врачами. Такого, конечно, не происходит, до таких крайних мер дело не доходит».

В поступке нижнетагильских хирургов Билли Новик не видит ничего удивительного.

«Понимаете, если ничего другого не остается, то приходится прибегать к таким крайним мерам, нарушая клятву Гиппократа. Значит, не надо доводить людей до такого состояния. Это и сделано, жертва, для того, чтобы обратить внимание. Имеет ли это право быть? Ну, в конечном счете, имеет: не надо доводить людей до такого».

Нижнетагильских хирургов уговорили не увольняться. Медсестрам во Владимирской области тоже наверняка предложат более привлекательные условия. Но это – частности. А 2,34 ставки для медиков – общее место. Именно это, а не 200% от средней зарплаты по региону.





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