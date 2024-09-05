Путин поручил увеличить провозную способность БАМа до 180 млн тонн

По его словам, для расширения подъездного пути к морским портам намерены ввести в эксплуатацию более 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кадарского тоннелей и мост через Амур.

«По итогам текущего года провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн. В этом году мы запустили третий этап развития этой транспортной артерии», - заявил он.

Ранее Путин также предложил построить учебные кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите и расширить кампус ДВФУ во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».

