Путин поручил увеличить провозную способность БАМа до 180 млн тонн

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной, сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин.

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По его словам, для расширения подъездного пути к морским портам намерены ввести в эксплуатацию более 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кадарского тоннелей и мост через Амур.

«По итогам текущего года провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн. В этом году мы запустили третий этап развития этой транспортной артерии», - заявил он.

Ранее Путин также предложил построить учебные кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите и расширить кампус ДВФУ во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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