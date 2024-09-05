Путин: В особый экономический район острова Русский вернулись более 5,5 трлн рублей
Свыше 5,5 трлн рублей вернулись на остров Русский из иностранных юрисдикций и офшоров. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российский лидер напомнил, что на острове был создан специальный административный район.
«Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше пяти с половиной триллионов рублей», — заявил Путин.
По словам президента, резидентами особого экономического района стали свыше ста компаний. Путин подчеркнул, что власти РФ продолжат «улучшать деловой климат».
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке, мероприятие завершится 6 сентября, напоминает Ura.ru.
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