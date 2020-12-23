Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники
Доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном размере, приводит ТАСС слова президента РФ Владимира Путина на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.
По словам президента, российское законодательство предусматривает двойную оплату в праздничные дни, однако это не касается дополнительных выплат за борьбу с коронавирусом.
«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», - сказал Путин.
Как добавляет РИА Новости, такое решение президент назвал обоснованным с социальной точки зрения и с точки зрения справедливости.
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