В Курской области захотели создать музей, посвященный событиям СВО в регионе

Временно исполняющий главы Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать создание музея, посвященного событиям в регионе в 2024–2025 годах.

Накануне Путин встретился с Хинштейном во время своей поездки в Курскую область, отмечает РЕН ТВ.

Как отметил врио губернатора, произошедшие в регионе во время специальной военной операции события имеют огромное историческое значение, важно сохранить память о них, о героизме защитников и самих курян.

«Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям... 2024–2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом», - указал Хинштейн.

Политик предложил открыть такой музей в Курске и создать его филиал в Судже.

