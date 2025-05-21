В Курской области захотели создать музей, посвященный событиям СВО в регионе
Временно исполняющий главы Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать создание музея, посвященного событиям в регионе в 2024–2025 годах.
Накануне Путин встретился с Хинштейном во время своей поездки в Курскую область, отмечает РЕН ТВ.
Как отметил врио губернатора, произошедшие в регионе во время специальной военной операции события имеют огромное историческое значение, важно сохранить память о них, о героизме защитников и самих курян.
«Просил бы вашей поддержки при создании федерального музея, посвященного событиям... 2024–2025 годов, совместно с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом», - указал Хинштейн.
Политик предложил открыть такой музей в Курске и создать его филиал в Судже.
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