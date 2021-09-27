Путин поручил создать телешоу «Учитель года»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета создать телешоу «Учитель года». Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что создание телешоу будет призвано обеспечивать широкое информационного освещение одноименного Всероссийского конкурса «Учитель года России». Как указывается в документе, для создания телешоу будут выделены деньги из федерального бюджета.

В поручении предлагается использование в телешоу «зрелищных креативных подходов» «на общероссийском обязательном общедоступном канале».

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ФОТО: wiki.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинУчитель
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