Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования онлайн-информации для детей
27 сентября 202119:42
Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос государственного регулирования информации для детей в интернет-пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Этим поручением президента займутся правительство и Госсовет. Оно находится в списке поручений по итогам заседания Госсовета 25 августа текущего года.
Отмечается, что доклад по поручению должен быть предоставлен до 1 марта 2022 года.
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27 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru