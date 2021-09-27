Путин поручил рассмотреть вопрос регулирования онлайн-информации для детей

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос государственного регулирования информации для детей в интернет-пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этим поручением президента займутся правительство и Госсовет. Оно находится в списке поручений по итогам заседания Госсовета 25 августа текущего года.

Отмечается, что доклад по поручению должен быть предоставлен до 1 марта 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетВладимир Путин
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