Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле.

Глава государства призвал рассказывать истории многодетных семей на разных этапах жизни, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное".

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До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.

Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ТелевидениеСемьяВладимир Путин

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