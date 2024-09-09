Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях, сообщили в Кремле.
Глава государства призвал рассказывать истории многодетных семей на разных этапах жизни, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное".
До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
Российскому телевидению необходимо «переключиться» с программ и шоу о маргиналах на истории счастливых многодетных семей, которые будут транслировать традиционные ценности, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин: На реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей
- Латвия рассмотрит вопрос о запрете на покупку недвижимости россиянами
- В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet
- Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой
- Генпрокуратура начнет проверку решений о реабилитации военных преступников
- Эрдоган: Турция приняла 35 миллионов туристов с начала года
- Путин поручил создать телепередачи о многодетных семьях
- МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за сообщений о ракетах для РФ
- Выпуск российских беспилотников наладят в Узбекистане
- Суд в США рассмотрит дело о разблокировке российских YouTube-каналов 6 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru