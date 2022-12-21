Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации
Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу для взаимодействия по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан ... принимающих участие в специальной операции, и членов их семей», — указано в документе.
Рабочая группа будет контролировать реализацию мер поддержки участников военной операции, предоставлять предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации, анализировать работу по патриотическому состоянию молодежи, пишет Ura.ru.
Путин также поручил утвердить состав группы. В нее вошел 31 участник, в том числе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, глава «Союза десантников России» Валерий Востротин, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает телеканал «360».
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