Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации

«Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан ... принимающих участие в специальной операции, и членов их семей», — указано в документе.

Рабочая группа будет контролировать реализацию мер поддержки участников военной операции, предоставлять предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации, анализировать работу по патриотическому состоянию молодежи, пишет Ura.ru.

Путин также поручил утвердить состав группы. В нее вошел 31 участник, в том числе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, глава «Союза десантников России» Валерий Востротин, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает телеканал «360».

