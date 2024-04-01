Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах
Президент Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в школах, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства призвал усовершенствовать учебные программы, чтобы добиться гармоничной и сбалансированной нагрузки в учреждениях. Доклад по итогам поручения главы государства должен быть подготовлен до 1 декабря 2024 года премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ.
По его словам, в школах готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Чиновник уточнил, что образовательные учреждения смогут сами решать, будут они использовать новую информационную систему или нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru