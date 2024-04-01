Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ.

По его словам, в школах готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Чиновник уточнил, что образовательные учреждения смогут сами решать, будут они использовать новую информационную систему или нет, передает «Радиоточка НСН».

