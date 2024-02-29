Путин поручил снизить до 7% уровень бедности в РФ к 2030 году
Необходимо, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей он снизился вдвое, до 12%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Мы должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего, для многодетных семей», - сказал Путин.
Глава государства отметил, что проблема бедности затрагивает более 9% населения страны. Среди многодетных семей, указал он, уровень бедности составляет 30%.
Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru