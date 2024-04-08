Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет

Президент Владимир Путин поручил сформировать всероссийский родительский комитет в рамках проведения Всероссийского конкурса семей в проекте «Это у нас семейное». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил продлить меры поддержки семей с детьми до 2030 года

Выполнить задачу предстоит Минпросвещения, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и другим заинтересованным структурам.

«Сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей... всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности», — отмечается в поручении.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 августа. Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее Владимир Путин поручил сократить реальные временные затраты на выполнение школьниками домашних учебных заданий, а также мероприятия по оценке уровня знаний учеников и качества образования, исключив не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ процедуры, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
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