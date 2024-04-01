Путин поручил продлить меры поддержки семей с детьми до 2030 года
Президент России Владимир Путин распорядился пролонгировать до конца 2030 года действие дополнительных меры государственной поддержки семей с детьми. Текст поручения главы государства появился на сайте Кремля.
Как уточняется в документе, речь идёт о федеральном законе, который вступил в сиу декабря 2006 года. Отвечать за выполнение поручения будет председатель правительства Михаил Мишустин.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава государства также поручил кабинету министров продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Правительство должно отчитаться об исполнении распоряжения к 1 июня текущего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей
- Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
- МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
- Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru