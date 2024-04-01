Путин поручил продлить меры поддержки семей с детьми до 2030 года

Президент России Владимир Путин распорядился пролонгировать до конца 2030 года действие дополнительных меры государственной поддержки семей с детьми. Текст поручения главы государства появился на сайте Кремля.

Как уточняется в документе, речь идёт о федеральном законе, который вступил в сиу декабря 2006 года. Отвечать за выполнение поручения будет председатель правительства Михаил Мишустин.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава государства также поручил кабинету министров продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Правительство должно отчитаться об исполнении распоряжения к 1 июня текущего года.

