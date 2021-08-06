Путин поручил с 2022 года приступить к обновлению общественного транспорта в России
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил утвердить единую в России комплексную программу модернизации общественного транспорта, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что приступить к реализации данной программы следует не позднее 1 января 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов для детей до трёх лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru