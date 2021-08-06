Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов для детей до трёх лет
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, правительству РФ совместно с региональными органами исполнительной власти поручено до конца 2023 года обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.
По данному вопросу кабмин должен отчитаться до 15 декабря 2021 года.
Ранее Путин поручил к 2023-2024 учебному году полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов для детей до трёх лет
- Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену
- «Роскосмос» потратит на нанотехнологии более 900 миллионов рублей
- Стрелявшего в людей из пневматического оружия задержали в Феодосии
- Российские синхронистки заняли первое место в технической программе групп на Играх в Токио
- Более трёх миллионов человек привились от COVID-19 в Подмосковье
- СМИ: американцы попросили Байдена не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
- СК возбудил уголовное дело после гибели в Турции туристов из Самарской области
- Адвокат прокомментировал видеозапись с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам
- Российские Ту-22М3 отработали удары по «боевикам» на границе с Афганистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru