Путин поручил обеспечить стопроцентную доступность детсадов для детей до трёх лет

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, правительству РФ совместно с региональными органами исполнительной власти поручено до конца 2023 года обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

По данному вопросу кабмин должен отчитаться до 15 декабря 2021 года.

Ранее Путин поручил к 2023-2024 учебному году полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах.