Путин поручил решить вопрос с субсидированием авиаперевозок в Калининград
25 января 202419:50
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву быстро решить вопрос, связанный с субсидированием перевозок в Калининград, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, целесообразно это сделать только для жителей российского анклава и студентов.
«Не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», - потребовал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса.
Ранее Владимир Путин открыл крупнейший в России завод солнечной энергетики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru