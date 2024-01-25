Путин поручил решить вопрос с субсидированием авиаперевозок в Калининград

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву быстро решить вопрос, связанный с субсидированием перевозок в Калининград, сообщает РИА Новости.

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По словам главы государства, целесообразно это сделать только для жителей российского анклава и студентов.

«Не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», - потребовал Путин на совещании по развитию региона, обращаясь к главе Минтранса.

Ранее Владимир Путин открыл крупнейший в России завод солнечной энергетики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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