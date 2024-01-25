Путин напомнил про повышение МРОТ в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России реальные доходы населения и уровень зарплат стали больше, по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-служба Кремля.

В России проиндексируют на 7,4% более 40 видов выплат

На встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он напомнил, что с 2024 года в России он уже существенно повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«С этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — заключил российский лидер.

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому МРОТ был увеличен на 18,5% - до 19 242 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссияМРОТВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры