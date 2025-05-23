Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
Президент Владимир Путин поручил региональным властям рассмотреть вопрос о создании программы обновления общественного транспорта. Об этом сообщили в Кремле.
«Рекомендовать исполнительным органам субъектов... рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов)», - говорится в поручении.
Программа предусматривает достижение показателя, характеризующего долю парка транспорта в агломерациях и городах, который имеет срок эксплуатации не старше нормативного. Регионам предстоит исполнить поручение до 1 октября.
Ранее Владимир Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области, поврежденных в результате действий ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы
- В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
- СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
- Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
- Производство алкоголя выросло до рекордных 10,1 млрд литров в 2024 году
- В США заблокировали указ Трампа о ликвидации министерства образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru