Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта

Президент Владимир Путин поручил региональным властям рассмотреть вопрос о создании программы обновления общественного транспорта. Об этом сообщили в Кремле.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов... рассмотреть вопрос о формировании (по согласованию с правительством Российской Федерации) программы обновления общественного транспорта (автобусов)», - говорится в поручении.

Программа предусматривает достижение показателя, характеризующего долю парка транспорта в агломерациях и городах, который имеет срок эксплуатации не старше нормативного. Регионам предстоит исполнить поручение до 1 октября.

Ранее Владимир Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области, поврежденных в результате действий ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:РегионыОбщественный ТранспортВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры