Путин поручил регионам организовать обучение бойцов СВО для госслужбы

В нем подчеркивается, что инициатива должна учитывать положительный опыт Тульской области, где реализуется программа «Герой 71». Этот проект направлен на содействие личностному развитию, трудоустройству и социальной адаптации военнослужащих.

Субъектам Федерации предписано обеспечить необходимое финансирование мероприятий по обучению, переподготовке и повышению квалификации бойцов, выразивших желание перейти на гражданскую службу. Ответственными за исполнение назначены главы регионов, передает «Радиоточка НСН».

