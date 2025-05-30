Путин поручил регионам организовать обучение бойцов СВО для госслужбы

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям российских регионов организовать обучение и профессиональную подготовку участников специальной военной операции, планирующих трудоустроиться на государственную или муниципальную службу. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Документ был составлен по итогам встречи президента с представителями муниципальных образований, прошедшей 21 апреля в рамках форума «Малая родина – сила России».

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В нем подчеркивается, что инициатива должна учитывать положительный опыт Тульской области, где реализуется программа «Герой 71». Этот проект направлен на содействие личностному развитию, трудоустройству и социальной адаптации военнослужащих.

Субъектам Федерации предписано обеспечить необходимое финансирование мероприятий по обучению, переподготовке и повышению квалификации бойцов, выразивших желание перейти на гражданскую службу. Ответственными за исполнение назначены главы регионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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