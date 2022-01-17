Путин поручил региональным властям контролировать модернизацию здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил главам субъектов РФ контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении уточняется, что главам регионов поручается контроль доступности медпомощи для населения, а также удовлетворённость её качеством.
Также российский лидер Путин поручил правительству обеспечить использование в 2022 году сэкономленных в прошлом году средств. Эту работу кабмину следует выполнить совместно с органами исполнительной власти субъектов и должить о результатах до 10 февраля.
Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы при высокой нагрузке на систему здравоохранения из-за штамма «омикрон» могут ввести новые ограничения.
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