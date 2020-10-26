Путин поручил разработать меры поддержки детям неплательщиков алиментов

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Поручение, принятое на расширенном заседании президиума Государственного совета, опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства дал правительству задание рассмотреть возможности для оказания дополнительной адресной социальной поддержки детям неплательщиков алиментов. При этом для граждан, уклоняющихся от выплат по алиментам в полном объёме, предусматривается сохранение мер административной и уголовной ответственности.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 августа следующего года.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении оплаты больничного для родителей детей до 7 лет.







