Путин поручил разработать меры поддержки детям неплательщиков алиментов
Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Поручение, принятое на расширенном заседании президиума Государственного совета, опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства дал правительству задание рассмотреть возможности для оказания дополнительной адресной социальной поддержки детям неплательщиков алиментов. При этом для граждан, уклоняющихся от выплат по алиментам в полном объёме, предусматривается сохранение мер административной и уголовной ответственности.
Поручение президента должно быть выполнено до 1 августа следующего года.
Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об увеличении оплаты больничного для родителей детей до 7 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Делом об убийстве депутата Петрова займётся центральный аппарат СК
- Путин поручил разработать меры для поддержки ИЖС
- Рогозин высказался против повторения Россией космических проектов США
- Пашинян: Армения готова к компромиссу, но не к капитуляции
- Путин поручил разработать меры поддержки детям неплательщиков алиментов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru