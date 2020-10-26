Путин поручил увеличить выплаты пособия на детей до 7 лет

Родителям детей до 7 лет могут увеличить размер оплаты больничного. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства дал поручение изучить возможное увеличение оплаты родителям пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка. Отмечается, что увеличенные выплаты не будут зависеть от страхового стажа.

Кроме того, Путин поручил кабмину определить объём и источники финансового обеспечения будущих выплат. Доклад по этому вопросу должны представить президенту до 1 декабря.

