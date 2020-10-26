Путин поручил увеличить выплаты пособия на детей до 7 лет
Родителям детей до 7 лет могут увеличить размер оплаты больничного. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.
Как сообщается на сайте Кремля, глава государства дал поручение изучить возможное увеличение оплаты родителям пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка. Отмечается, что увеличенные выплаты не будут зависеть от страхового стажа.
Кроме того, Путин поручил кабмину определить объём и источники финансового обеспечения будущих выплат. Доклад по этому вопросу должны представить президенту до 1 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Рогозин высказался против повторения Россией космических проектов США
- Пашинян: Армения готова к компромиссу, но не к капитуляции
- Путин поручил разработать меры поддержки детям неплательщиков алиментов
- Путин поручил увеличить выплаты пособия на детей до 7 лет
- КГБ Белоруссии заподозрил участников акций протеста в терроризме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru