Путин поручил разработать меры для поддержки ИЖС

Президент России Владимир Путин дал кабмину задание разработать меры для предоставления гражданам страны ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что правительство должно предоставить президенту свои предложения до 1 июля 2021 года.

Ранее в 2019 году российский лидер в послании к Федеральному собранию поручил создать программу поддержки индивидуального жилищного строительства. Планировалось, что к 2024 году ежегодный объём ввода индивидуального жилья должен перейти отметку в 40 млн квадратных метров.

Минстрой предложил соответствующую программу в августе текущего года. В ней предусмотрены меры по повышению качества и ликвидности частного жилья, стандартизации рынка индивидуального строительства и его расширению благодаря использованию новых земельных участков, снижению рисков кредиторов.

