Путин поручил рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до сентября рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных семей, в рамках льготной ипотечной программы, сообщает сайт Кремля.

Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

Как отмечается, указанная мера поддержки не затронет жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:ИпотекаМногодетные СемьиПравительство РоссииВладимир Путин

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