Путин поручил рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных
30 июня 202321:09
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до сентября рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных семей, в рамках льготной ипотечной программы, сообщает сайт Кремля.
Как отмечается, указанная мера поддержки не затронет жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru