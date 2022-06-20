Путин поручил рассмотреть вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения пенсии многодетным отцам, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что поручение дано правительству РФ, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2022 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», - сказано в документе.

Ранее Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Правительство РоссииВладимир ПутинПенсияМногодетные Семьи
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