Путин поручил расширить программу газификации регионов

В ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе он также отметил, что следует расширить программу газификации российских регионов.

«Нужно расширить программу газификации ... так изменить подходы к её реализации, чтобы распространить её на максимальное количество субъектов, населённых пунктов и домовладений», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что газ должен дойти до потребителя «везде, где это возможно».

Ранее Путин заявил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии, сообщает RT.