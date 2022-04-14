Путин поручил расширить программу газификации регионов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке и по приемлемым ценам, сообщает РИА Новости.

Путин пожаловался на сбои в оплате нефти и газа недружественными странами

В ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе он также отметил, что следует расширить программу газификации российских регионов.

«Нужно расширить программу газификации ... так изменить подходы к её реализации, чтобы распространить её на максимальное количество субъектов, населённых пунктов и домовладений», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что газ должен дойти до потребителя «везде, где это возможно».

Ранее Путин заявил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Peter Asquith
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