Путин поручил расширить программу газификации регионов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке и по приемлемым ценам, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе он также отметил, что следует расширить программу газификации российских регионов.
«Нужно расширить программу газификации ... так изменить подходы к её реализации, чтобы распространить её на максимальное количество субъектов, населённых пунктов и домовладений», - подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что газ должен дойти до потребителя «везде, где это возможно».
Ранее Путин заявил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии, сообщает RT.
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