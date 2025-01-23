Путин поручил провести ревизию танкерного флота РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проверить техническое состояние танкерного флота России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что соответствующее поручение глава государства дал вице-премьеру Виталию Савельеву в ходе совещания с членами правительства, на котором обсуждалась ликвидация последствий крушения танкеров в Чёрном море.
«Также следует провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», - указал Путин.
Кроме того, он поручил провести комплексную ревизию норм, регламентирующих морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.
Ранее в Минтрансе заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru