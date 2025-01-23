Путин поручил провести ревизию танкерного флота РФ

Уточняется, что соответствующее поручение глава государства дал вице-премьеру Виталию Савельеву в ходе совещания с членами правительства, на котором обсуждалась ликвидация последствий крушения танкеров в Чёрном море.

«Также следует провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», - указал Путин.

Кроме того, он поручил провести комплексную ревизию норм, регламентирующих морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов.

Ранее в Минтрансе заявили, что два танкера, потерпевшие крушение 15 декабря в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на судоходство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

