Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение об организации диспансеризации всего взрослого населения в новых регионах страны. Эту тему он поднял на совещании с членами кабинета министров, которое проходит дистанционно в формате видеоконференции.

Как отметил глава государства такая же процедура для детей на этих территориях проведена успешно, теперь необходимо охватить ей и взрослое население, передают «Известия». Как уточнил Путин, в Новороссии и в Донбассе обследовано более 300 тысяч несовершеннолетних.