Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах РФ
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение об организации диспансеризации всего взрослого населения в новых регионах страны. Эту тему он поднял на совещании с членами кабинета министров, которое проходит дистанционно в формате видеоконференции.
Как отметил глава государства такая же процедура для детей на этих территориях проведена успешно, теперь необходимо охватить ей и взрослое население, передают «Известия». Как уточнил Путин, в Новороссии и в Донбассе обследовано более 300 тысяч несовершеннолетних.
В целом, совещание посвящено вопросу инвестиционной политики в регионах и реализации «дорожных карт» по улучшению делового климата. При этом для начала президент поинтересовался у вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как детский лагерь «Артек» в Крыму готовится к наступающему летнему сезону. Путин также напомнил, что в 2025 году будем отмечаться 100-летий юбилей «Артека».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее комитет Госдумы по охране здоровья не поддержали предложение предоставить гражданам дополнительный оплачиваемый выходной в году для прохождения диспансеризации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru