Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение об организации диспансеризации всего взрослого населения в новых регионах страны. Эту тему он поднял на совещании с членами кабинета министров, которое проходит дистанционно в формате видеоконференции.

Как отметил глава государства такая же процедура для детей на этих территориях проведена успешно, теперь необходимо охватить ей и взрослое население, передают «Известия». Как уточнил Путин, в Новороссии и в Донбассе обследовано более 300 тысяч несовершеннолетних.

В России собираются изменить порядок прохождения диспансеризации

В целом, совещание посвящено вопросу инвестиционной политики в регионах и реализации «дорожных карт» по улучшению делового климата. При этом для начала президент поинтересовался у вице-премьера Татьяны Голиковой о том, как детский лагерь «Артек» в Крыму готовится к наступающему летнему сезону. Путин также напомнил, что в 2025 году будем отмечаться 100-летий юбилей «Артека».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее комитет Госдумы по охране здоровья не поддержали предложение предоставить гражданам дополнительный оплачиваемый выходной в году для прохождения диспансеризации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ДонбассДиспансеризацияПутин

Горячие новости

Все новости

партнеры