Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Путин назвал идею создания национального суда по правам человека «правильной». Он добавил, что она требует проработки изменений в законодательстве и финансировании.
В октябре 2020 года Госдума приняла закон, согласно которому закрепленные в Конституции нормы обладают приоритетом над международным правом, включая решения ЕСПЧ в тех случаях, если они противоречат конституции.
Согласно действующему законодательству, нормы международного права являются составной частью правовой системы РФ. Россия является членом Европейской конвенции о защите прав человека и его основных свобод, поэтому решения ЕСПЧ входят в систему национального права как обязательный элемент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru