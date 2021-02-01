Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Путин назвал идею создания национального суда по правам человека «правильной». Он добавил, что она требует проработки изменений в законодательстве и финансировании.

В октябре 2020 года Госдума приняла закон, согласно которому закрепленные в Конституции нормы обладают приоритетом над международным правом, включая решения ЕСПЧ в тех случаях, если они противоречат конституции.

Замена ЕСПЧ? Зачем России собственный суд по правам человека

Согласно действующему законодательству, нормы международного права являются составной частью правовой системы РФ. Россия является членом Европейской конвенции о защите прав человека и его основных свобод, поэтому решения ЕСПЧ входят в систему национального права как обязательный элемент.

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Фото: kremlin.ru
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