СМИ: В Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации

Отмечается, что изначально такие уведомления получили 1 167 российских граждан. По данным телеканала, россияне должны ответить на повторные письма в течение двух недель. Указывается, что в ответе они могут указать, что уже покинули страну, если это соответствует действительности, а также сообщить, что им требуется еще некоторое время для выезда из республики, или написать о намерении подать заявление о ВНЖ в Латвии.

Ранее, 15 января, депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в разговоре с НСН заявил, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».

