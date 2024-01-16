СМИ: В Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации
Власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из государства 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом сообщил телеканал LTV со ссылкой на представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майру Розе.
Отмечается, что изначально такие уведомления получили 1 167 российских граждан. По данным телеканала, россияне должны ответить на повторные письма в течение двух недель. Указывается, что в ответе они могут указать, что уже покинули страну, если это соответствует действительности, а также сообщить, что им требуется еще некоторое время для выезда из республики, или написать о намерении подать заявление о ВНЖ в Латвии.
Ранее, 15 января, депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в разговоре с НСН заявил, что страны Балтии принудительно вышлют сотни тысяч россиян после депортации Латвией пенсионера Бориса Каткова, передает «Радиоточка НСН».
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