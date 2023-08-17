Путин поручил продвигать российские видеоигры в страны БРИКС
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по продвижению российских видеоигр и программ на зарубежные рынки, в частности, в страны БРИКС. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.
«Подготовить ... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки ... видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — говорится в документе.
Кабмину предстоит реализовать меры совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Исполнить поручение необходимо до 30 сентября. Ответственными назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, гендиректора РЭЦ Веронику Никишину и главу АСИ Светлану Чупшеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru