Путин поручил продвигать российские видеоигры в страны БРИКС

«Подготовить ... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки ... видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — говорится в документе.

Кабмину предстоит реализовать меры совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Исполнить поручение необходимо до 30 сентября. Ответственными назначили премьер-министра РФ Михаила Мишустина, гендиректора РЭЦ Веронику Никишину и главу АСИ Светлану Чупшеву.

